В Перми семья с детьми выпрыгнула в окно из горящей квартиры

Пожары в многодетных семьях произошли в Перми и Губахе. Фото: архив "КП"

В Перми 16 февраля случился пожар в многоквартирном доме. В 3.20 звонок о возгорании поступил пожарным. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома по улице Никулина.

Мать разбудила троих детей: 20-летнего и 8-летнего сыновей и 12-летнюю дочь. Чтобы спастись, все четверо стали выпрыгивать из окна горящей квартиры. Дети не пострадали, а вот 40-летняя женщина получила перелом при падении и была госпитализирована в больницу.

- Площадь пожара составила 6 квадратных метров,- рассказали о ЧП в ГУ МЧС по Пермскому краю -. Повреждены потолок и стены квартиры. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались пять человек. Участие в ликвидации принимали 5 единиц техники, 23 человека личного состава.

Кстати, еще один пожар, где мать спасла своих детей произошел 15 февраля в Губахе на улице Островского. Сообщение пожарным поступило в 3.12. Горела 4-комнатная двухуровневая квартира в доме по улице Островского на пятом этаже.

Мать разбудила спящих троих детей, которым от года до 15 лет. Женщина вывела их на лестничную клетку, они не пострадали. Кроме них до прибытия пожарной охраны эвакуировались три человека.