Власти Перми рассказали, при каких условиях продлят проездные школьникам

Проездные пополнят, если вы не совершали поездки на время карантина. Фото: Анна Маркова

Школьникам и студентам Перми, которые с 3 по 13 февраля находились на дистанционном обучении, продлят проездные. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта. Срок действия проездных будет продлен при условии, что за период карантина ребенок не совершил ни одной поездки. Пополнение произойдет автоматически на количество неизрасходованных поездок или на количество дней, выпавших на карантин.

Кстати, проверить пополнение можно в личном кабинете на сайтах edem.permkrai.ru, proezdnoy59.ru (проездной59.рф) или в приложении «Транспортная карта Пермь».

Напомним, что дистант был объявлен в Перми, Соликамске и Березниках с 3 по 9 февраля из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, но главный санитарный врач Прикамья затем продлил этот срок еще на три дня у школьников краевой столицы - до 13 февраля.

14 февраля школьники вернулись к обучению в очной форме.