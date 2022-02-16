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Общество16 февраля 2022 8:13

Пермячка вернула деньги за сапоги, в которых проходила полтора сезона

Также магазин обязан будет выплатить ей компенсацию морального вреда
Анна Маркова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Пермячка вернула в магазин сапоги, в которых проходила две зимы.

Пермячка вернула в магазин сапоги, в которых проходила две зимы.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ноябре 2019 года пермячка купила в магазине зимние сапоги за 5 990 рублей. В феврале 2021 года у сапог разошелся шов и они стали пропускать влагу. По словам женщины, обувь ей прослужила полтора сезона, что не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству подобного рода товара.

Суд решил взыскать с продавца деньги, которые она заплатила за сапоги, то есть - 5990 рублей, кроме этого магазин заплатит ей компенсацию морального вреда - 1500 рублей и штраф - 6740 рублей, расходы по оплате услуг адвоката 10 тысяч рублей, а также расходы за составление экспертного заключения - 2000 рублей.

- На истца возложена обязанность возвратить продавцу приобретенный товар, - сообщает Мотовилихинский районный суд Перми. - Суд апелляционной инстанции согласился с решением мирового судьи, признав его законным и обоснованным, оставил решение без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.