Двое жителей Прикамья отправили мошенникам миллион рублей

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Двое жителей Прикамья – из Кизела и Чусового – сильно пострадали от действий телефонных мошнников. За прошедшие сутки они отправили им суммарно около миллиона рублей – по 500 тысяч рублей каждый.

Как рассказали в полиции, мошенники работают по такой схеме: звонят, представляются работниками банка и сообщают, что на гражданина оформили кредит. Или некто взломал его онлайн-кабинет в банке.

А после – по стандартной схеме. Якобы пострадавшему человеку предлагают оформить дополнительный кредит и перевести все сбережения на «безопасные ячейки». Несчастный даже не подозревает, что спонсирует телефонных мошенников и лишается своих денег.

В полиции в очередной раз напоминают, что нельзя переводить кому-либо деньги в интернете и никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и коды безопасности.