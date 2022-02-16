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Общество16 февраля 2022 7:31

Пермячка отсудила у коммунальщиков 200 тысяч рублей

Она сломала ногу, упав на скользком тротуаре
Анна Маркова
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Женщина получила серьезный перелом, упав на тротуаре.

Женщина получила серьезный перелом, упав на тротуаре.

Фото: архив "КП"

В Перми в январе женщина упала на скользком тротуаре и получила серьезный перелом ноги. Эксперты оценили его как тяжкий вред здоровью. Пострадавшая обратилась в суд за моральной компенсацией. Ответчиком выступила компания «Кардинал», на которую было возложено содержание территории.

- Суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере - 200 000 руб, - сообщает Индустриальный районный суд города Перми.