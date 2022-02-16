В Прикамье любитель бесплатного шоколада сел за решетку

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В Прикамье неоднократно судимого любителя шоколада отправили в колонию за серию магазинных краж. Подробностями истории поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Первую кражу 35-летний вор совершил в декабре 2020 года. Из одного губахинского супермаркета он украл 42 коробки конфет и 9 плиток шоколада.

Позже он наведался в еще два магазина: в них он похитил 2 банки икры, предметы бытовой химии, 2 бутылки шампуня и 14 бутылок бальзама – ополаскивателя. После отправился и в отдел бытовой техники - украл два планшета и рюкзак.

В итоге, с учетом ранней судимости, суд приговори вора к трем годам колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 75 тыс. руб. в счет возмещения причиненного ущерба.