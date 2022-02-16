Жителей Прикамья предупредили о помехах в телеэфире

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

В пермском РТРС предупреждают жителей Пермского края о помехах в телеэфире, которые могут возникнуть из-за периода солнечной интерференции. Он ожидается в нашем регионе с 22 февраля по 9 марта.

«Солнечная интерференция» - сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, как мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле-радиосигнал приемных земных станций. Это может привести к помехам, вплоть до отсутствия приема теле-радиосигналов.

Сбои в трансляции эфирных программ вероятны преимущественно в утренние (с 10:30 до 12:00) и дневные (с 13:00 до 14:30) часы.