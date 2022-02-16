«Молот» проиграл предпоследний матч «регулярки»

Фото: ХК "Молот"

«Молот» проиграл предпоследний матч регулярного чемпионата ВХЛ-2021/2022. Пермский клуб на выезде уступил тульскому АКМ – 2:3. Игра закончилась вчера ближе к ночи.

Первый и второй периоды наша команда проиграла с общим счетом 0:3. В финальном периоде «молотобойцы» наконец-то распечатали ворота хозяев, а после и сократили разрыв в счете до минимума. Но на камбэк сил и удачи не хватило. В итоге – 2:3.

Пермякам осталось провести лишь одну игру «регулярки». Далее начнется серия плей-офф – в нее проходят первые 16 команд по итогам регулярного чемпионата. «Молот» уже давно обеспечил себе место в плей-офф и сейчас находится на седьмом месте турнирной таблицы.

Хоккеистам из Перми осталось провести лишь одну игру. 17 февраля пермяки встретятся в Тамбове с одноименным клубом (0+).