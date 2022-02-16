В Перми родители ребенка-инвалида добились получения лекарства через суд

Суд встал на сторону ребенка-инвалида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми родители ребенка-инвалида пошли в суд, чтобы добиться получения бесплатного лекарства. У малыша тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Дети с таким диагнозом обеспечиваются необходимым льготным лекарством.

Ребенок получал препарат «Пульмозим», которое положительно влияло на самочувствие, но летом 2021 года малышу стали выписывать рецепт на другое лекарство, после которого появились побочные эффекты.

Мама обратилась в поликлинику и сообщила о проблемах с применение нового препарата. Выяснилось, что поставки «Пульмозима» в Россию не планируются. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. В суд был направлен иск о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Пермского края обеспечить ребенка необходимым препаратом.

- Исковые требования прокурора удовлетворены, сообщает региональная Прокуратура. -. Решение обращено к немедленному исполнению, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.