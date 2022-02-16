В Перми мужчина получил срок за истязание бывшей жены

Ранее мужчина уже был судим и получил новый срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми осужден мужчина, который издевался и избивал свою бывшую жену. Женщина обращалась в полицию с заявлением, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Затем она обратилась в прокуратуру, решение было признано незаконным и не обоснованным и после его отмены возбуждено уголовное дело, которое в последующем направлено в суд.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщает Прокуратура Пермского края.