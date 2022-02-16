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Общество16 февраля 2022 4:40

В Перми мужчина получил срок за истязание бывшей жены

Его приговорили к колонии строгого режима
Анна Маркова
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Ранее мужчина уже был судим и получил новый срок.

Ранее мужчина уже был судим и получил новый срок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми осужден мужчина, который издевался и избивал свою бывшую жену. Женщина обращалась в полицию с заявлением, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Затем она обратилась в прокуратуру, решение было признано незаконным и не обоснованным и после его отмены возбуждено уголовное дело, которое в последующем направлено в суд.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщает Прокуратура Пермского края.