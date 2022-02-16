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Общество16 февраля 2022 3:40

Пермский край планирует потратить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта

С помощью этих средств в Перми капитально отремонтируют трамвайные пути и закупят новый транспорт
Анна Маркова
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Власти Прикамья планируют закупить еще 50 новых трамваев.

Власти Прикамья планируют закупить еще 50 новых трамваев.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Пермского края рассчитывают на финансовую поддержку федеральных властей на комплексное развитие электротранспорта в Перми. Регион участвует в проекте, который позволит обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.

Проект рассчитан на три этапа в 2022-2025 гг. Их общая стоимость - 15,5 млрд руб. На эти средства будут закуплены 50 трамваев и капитально отремонтированы 50,6 км путей.

Согласно плану, на первом этапе будут выполнены проектно-изыскательские работы и капремонт путей по ул. Дзержинского, ул. Мира, улицам Пушкина и Борчанинова, Сибирская, Чернышевского, Белинского. Будут обновлены 5 тяговых подстанций и реконструировано депо «Балатово».

Затем ремонт путей продолжится по ул. Куйбышева, ул. Ленина, бульвару Гагарина.

Третий этап – капремонт путей по ул. Петропавловской: от ул. Крисанова до ул. Куйбышева и от Перми II до ул. Крисанова.