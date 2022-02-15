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Общество15 февраля 2022 15:35

В Прикамье уничтожили две тонны хурмы

У фруктов не было маркировки
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Печальная судьба настигла в Прикамье две тонны хурмы. А вся беда в том, что она была без маркировки. Историей поделились в пресс-службе территориального Россельхознадзора.

Так, таможенники и сотрудники транспортной прокуратуры нашли в микрорайоне Заостровка 2 081 килограмм хурмы в ящиках. Адрес находки - улица Пожарная, 18. У хурмы не было маркировки и сопроводительных документов. А значит, что и происхождение вкусных плодов было неизвестным.

Недолго думая, продукцию изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.