Пермскую школьницу приговорили к реальному сроку в колонии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Перми осудили уже судимую ранее школьницу за кражи чужих денег. Подробности рассказали в краевом следственном комитете.

Так, в марте 2021 года девушка нашла возле дома по улице Щербакова мобильный телефон. Он принадлежал 67-летнему мужчине, что жил неподалеку. Зная то, что к абонентскому номеру телефона был привязан счет банковской карты, девушка перевела 6 тыс. руб. с чужого счета – на свой. Деньги она потратила на себя.

Второе преступление малолетняя виновная совершила в общежитии в гостях у 28-летней соседки. Она завладела телефоном, который ей принадлежал. И также перевела себе деньги – на сей раз 3 тыс. руб.

Ранее школьница за свои преступления уже была наказана исправительными работами на 155 часов. Теперь суд отправил ее на три месяца в колонию для несовершеннолетних.