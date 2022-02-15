В Прикамье рецидивист избил и ограбил прохожую

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В Прикамье ранее судимый налетчик совершил утреннее ограбление прохожей. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, 44-летняя потерпевшая шла на работу и заметила, что ее преследует мужчина. Она решила притормозить и пропустить его вперед. Но вместо обгона 25-летний преступник схватил ее за шею, повалил на снег и ударил кулаком по лицу. Затем выдернул из рук сумку и убежал.

Несмотря на отсутствие свидетелей, полицейские смогли быстро вычислить грабителя. Он признался в содеянном и рассказал, что рано утром приехал в Верещагино, чтобы со знакомыми отправиться на заработки в Менделеево. А в свободное до отъезда время решил «заработать по-быстрому», ограбив, кого-нибудь из прохожих.

Теперь виновник дела взят под стражу. Расследование продолжается.