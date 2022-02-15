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Происшествия15 февраля 2022 13:11

В Индустриальном районе Перми пропала 45-летняя женщина

Заура Рахматова ушла из дома 2 февраля
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

2 февраля Индустриальном районе Перми ушла из дома и не вернулась 45-летняя Заура Рахматова. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Особые приметы пропавшей:

- рост 160-170 сантиметров

- нормальное телосложение

- темные волосы

- карие глаза

Была одета в черную шубу, черную шапку и черные штаны. На ногах – коричневые сапоги. С собой у нее была черная сумка.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении женщины, просят звонить по телефону 8 (342) 204-49-04 или обращаться в полицию.