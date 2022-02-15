Прикамье получило почти 8 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Фото: permkrai.ru

Пермскому краю выделили опережающее финансирование на расселение аварийного жилья. Приятной новостью поделились в краевом правительстве.

Так, регион получил сумму в 7,8 млрд руб. Это позволит уже в этом году улучшить жилищные условия граждан, стоящих в плане на 2023 и 2024 годы.

«Наш опыт по расселению людей из аварийного фонда продолжают отмечать на уровне страны. Это подтверждает предоставление опережающего финансирования, которое поможет нам быстрее улучшить качество жизни населения», - рассказал губенатор региона Дмитрий Махонин.

Отметим, что за прошлый год Пермском крае расселено 108 тыс. кв. метров аварийного жилья. В новые дома переехали 7 тыс. человек.

8 муниципалитетов Прикамья полностью расселили аварийный фонд – это Еловский, Куединский, Ординский, Сивинский, Юсьвинский, Березовский, Карагайский округа, а также Березники.