Пермский Story bar оштрафуют за работу после 23:00

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Перми за работу после 23:00 оштрафуют Story bar, что расположен по улице Ленина, 50а. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минтербеза.

Все дело в том, что в регионе продолжаются рейды правоохранителей по кафе и барам, чтобы выявить работающие после 23:00 заведения.

И за нарушение указа губернатора владельцам заведений грозят штрафы: для индивидуальных предпринимателей его сумма составляет от 30 до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 150 до 300 тыс. руб.