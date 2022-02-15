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Общество15 февраля 2022 12:10

Пермский Story bar оштрафуют за работу после 23:00

В городе продолжаются ночные рейды по кафе и барам
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Перми за работу после 23:00 оштрафуют Story bar, что расположен по улице Ленина, 50а. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минтербеза.

Все дело в том, что в регионе продолжаются рейды правоохранителей по кафе и барам, чтобы выявить работающие после 23:00 заведения.

И за нарушение указа губернатора владельцам заведений грозят штрафы: для индивидуальных предпринимателей его сумма составляет от 30 до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 150 до 300 тыс. руб.