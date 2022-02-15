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Здоровье15 февраля 2022 10:23

Пермячка за заражение коронавирусом в больнице хочет отсудить полмиллиона рублей

Иск она подала к ГКБ им.Тверье и краевому Минздраву
Алена ОВЧИННИКОВА
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После появления симптомов COVID-19 женщину перевели на лечение в специализированное отделение.

После появления симптомов COVID-19 женщину перевели на лечение в специализированное отделение.

Фото: Олег УКЛАДОВ

16 февраля в суде Индустриального района Перми состоится предварительное заседание по иску пермячки, которая просит возмещения морального вреда за заражение коронавирусом в больнице.

- Женщина поступила на лечение в терапевтическое отделение, где, по мнению истицы, заразилась коронавирусной инфекцией, - рассказали «КП» в пресс-службе суда Индустриального района Перми. – После появления симптомов COVID-19 женщину перевели на лечение в специализированное отделение. В качестве возмещения морального вреда за заражение коронавирусной инфекцией в больнице она просит взыскать с ГКБ им.Тверье и Министерства здравоохранения 500 тысяч рублей.