Пермячка за заражение коронавирусом в больнице хочет отсудить полмиллиона рублей

После появления симптомов COVID-19 женщину перевели на лечение в специализированное отделение. Фото: Олег УКЛАДОВ

16 февраля в суде Индустриального района Перми состоится предварительное заседание по иску пермячки, которая просит возмещения морального вреда за заражение коронавирусом в больнице.

- Женщина поступила на лечение в терапевтическое отделение, где, по мнению истицы, заразилась коронавирусной инфекцией, - рассказали «КП» в пресс-службе суда Индустриального района Перми. – После появления симптомов COVID-19 женщину перевели на лечение в специализированное отделение. В качестве возмещения морального вреда за заражение коронавирусной инфекцией в больнице она просит взыскать с ГКБ им.Тверье и Министерства здравоохранения 500 тысяч рублей.