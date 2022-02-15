Объем факторингового портфеля Райффайзенбанка по итогам 2021 года вырос на 74% и составил 48,4 млрд рублей

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Факторинг остается одним из самых популярных инструментов финансирования: он позволяет более гибко и эффективно управлять бизнес-процессами, контролировать риски. Как показало исследование Райффайзен Банка и аналитического агентства B2B International в 2021 году, крупный и средний бизнес считает, что факторинг лучше других инструментов финансирования адаптирован под бизнес-процессы конкретной компании. Интерес к этому цифровому инструменту в ближайшее время будет только расти.

Факторинг – это финансовый инструмент, позволяющий бизнесу продать товар с отсрочкой платежа, но получить деньги прямо сейчас не от покупателя, а от фактора (банка). Обычно в факторинг входит не только авансирование выручки, но и защита от риска неплатежа, сбор платежей в договорные сроки или после их окончания, учет дебиторской задолженности.

Райффайзен Банк предоставляет широкую линейку решений — от классических продуктов с регрессом и без регресса до реверсивного факторинга. Банк является членом Ассоциации факторинговых компаний России (АФК), в рамках которой принимает непосредственное участие в формировании рынка услуг факторинга в России, а также развивает свой продукт в соответствии с потребностями клиентов.

«Роль факторинга как инструмента торгового финансирования неуклонно растет как на российском, так и на мировом рынке. Главные тренды на рынке факторинга с наибольшим экономическим эффектом — это цифровизация услуги и внедрение биржевого механизма для ставок финансирования. Биржевая модель позволяет крупным и средним компаниям получать финансирование дешевле за счет конкуренции между банками- участниками биржи. Например, Райффайзен Банк подключился к факторинговой онлайн-платформе «Лайтхаус».

Эта платформа соединяет поставщиков, дебиторов и факторов. Компания видит всех участников биржи, стоимость и перечень их услуг, а значит может выбрать наиболее выгодное предложение», - отмечает Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзен Банка.