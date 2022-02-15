Коронавирусная инфекция в Пермском крае выявлена у 5199 жителей за сутки

В больницах Прикамья в тяжелом состоянии находятся 337 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае ежедневно выявляют более пяти тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки вирус подтвердился у 5199 жителей. 1 029 случаев зарегистрировано среди детей до 17 лет.

Всего с начала пандемии в Прикамье ковид официально подтвержден у 256 714 человек. За сутки в регионе проведено 6 384 ПЦР-тестов на ковид.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 337 пациентов, 111 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 035 человек, за сутки - 21.