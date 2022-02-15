Прикамский «Бионорд» спасет от гололеда Европу

Фото: ООО «УЗПМ»

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») в этом году значительно расширил географию поставок флагманского «Бионорда». Первые партии продукции противогололедных материалов отправились в Эстонию. Дорожные службы европейской страны будут применять «Бионорд» в столице впервые. Ранее продукт закупали управляющие компании г. Осло (Норвегия).

«Экологическая безопасность продукции – это обязательное условие для выхода на международный рынок, – комментирует руководитель службы производственного экологического контроля и стандартизации Марина Демина. – Материалы, не соответствующие жестким европейским экологическим требованиям, просто не могли бы поставляться. Специалисты нашей службы внимательно следят за новыми требованиями, предъявляемыми к экологической безопасности и качеству продукции, проводят работу по подготовке и согласованию документов, выполняя условия систем сертификации, в том числе и международной».

В разработке составов в свое время участвовали ведущие учёные России - сотрудники государственных институтов Министерства транспорта, здравоохранения, сельскохозяйственные университеты. Продукция имеет полный перечень разрешительной документации, в том числе положительное заключение Государственной экологической экспертизы Росприроднадзора, знак качества и сертификат "100 лучших товаров России" от экспертов Росстандарта.

Завод оснащен новейшим оборудованием, позволяющим производить, в принципе, любые составы. Наиболее эффективные рецептуры противогололедных материалов с минимальным воздействием на экологию получают торговое наименование - «Бионорд». Под этим названием выпускается целая линейка продуктов для разных климатических условий и областей применения: от тротуаров и мостов до авиа- и железнодорожной отраслей. Всего более 30 различных рецептур. Так что у каждого потребителя свой "Бионорд", максимально подходящий под нужды заказчика.

Противогололедные материалы УЗПМ эффективно работают и активно используются для борьбы с зимней скользкостью в странах Таможенного союза и в 60 городах России. В этот зимний сезон 2021-2022 компания уже отгрузила более 400 тыс тонн противогололедных материалов.

«Бионордом» сегодня обрабатывают объекты федерального значения - территории Московского Кремля и Эрмитажа, федеральные трассы, мосты, аэропорты, учреждения здравоохранения и предприятия энергетического комплекса.

Состав реагента, а также форма и размер гранул обеспечивают необходимый уровень сцепления с дорогой на всех типах покрытий, эффективно плавит лед при крайне низких температурах. Согласно официальной статистике ГИБДД, отмечается также снижение уровня аварийности на дорогах при использовании современных реагентов. Так, в Перми, где применяют «Бионорд», уровень ДТП по итогам 2021 года снизился более, чем на 26%.

Сегодня заказчики проявляют интерес к линейке реагентов, которая подходит для пешеходных дорожек и тротуаров. Так, в феврале флагманский продукт отправился в Гатчину для обеспечения безопасности пешеходов. Есть планы использовать его для этих целей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске.