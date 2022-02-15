В Перми пройдет большая ярмарка народных промыслов

Мастера не только привезут товары, созданные своими руками, но и проведут мастер-классы для всех желающих. Фото: краевое министерство культуры.

К 16 февраля в Пермь съедутся умельцы со всей России. В выставочном центре Пермская Ярмарка откроется выставка народных промыслов, где можно будет увидеть и приобрести необычные подарки к 8 марта и 23 февраля.

- Посетители увидят работы мастеров и творческих объединений со всей России, - рассказали в краевом министерстве культуры. - Здесь можно увидеть резьбу по дереву, елецкое кружево, оренбургские платки, народные куклы, глиняные игрушки, лоскутное шитье, художественную керамику, авторскую одежду и украшения. Причем, мастера не только привезут товары, созданные своими руками, но и проведут мастер-классы для всех желающих.

Пермский край на выставке будет представлен лучшими мастерами народно-художественных промыслов из 23 муниципальных образований. Они будут работать на Аллее мастеров в центре павильона. Также в программе фестиваля персональные выставки известных мастеров лоскутного шитья, мастер-классы, модное дефиле, экскурсии и творческие встречи.

Выставка продлится до 21 февраля, в последний день работы вход на нее будет бесплатным.

Стоимость входного билета: взрослый – 200 рублей, льготный (дети 7-14 лет, инвалиды и пенсионеры) – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.