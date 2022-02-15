В Перми 9-летняя девочка, которую сбила иномарка, получила серьезные травмы

Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД по Пермскому краю.

В Орджоникидзевском районе Перми 14 февраля произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности автоаварии рассказали в УГИБДД по Пермскому краю. По предварительной информации, около 14 часов, 9-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Щербакова. В Районе дома № 49 ее сбил автомобиль «Тойота Рав 4», за рулем которого был 48-летний водитель. Школьница получила серьезные травмы, сотрудники скорой медицинской помощи отвезли ее в больницу.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу нужно снизить скорость, быть готовыми остановиться и пропустить пешеходов.

Пешеходам нужно быть внимательными при выходе на проезжую часть. Выходить на дорогу следует только в разрешенных местах и только после того, как убедитесь, что водитель полностью остановил автомобиль, видит вас и пропускает.