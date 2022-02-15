Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 7:41

Администрации Перми подготовила поправки в федеральное законодательство, связанные с защитой граждан от нападения бродячих собак

Они касаются в том числе противодействий отлову
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Перми собаки из приюта не попадают обратно на улицу.

В Перми собаки из приюта не попадают обратно на улицу.

Фото: архив "КП"

Администрация Перми подготовила поправки в федеральное законодательство по вопросам защиты граждан от нападения бродящих собак, об этом рассказал начальник управления по экологии и природопользованию города Дмитрий Андреев.

Пермские чиновники предложили исключить обязательный выпуск животных после отлова, корректировку пункта про гуманное умерщвление, введение льготной стерилизации и обязательной регистрации, а также внести соответствующие поправки в КоАП об отсутствии регистрации и противодействии отлову.

Дмитрий Андреев напомнил, что в Перми уже работают некоторое из предложенных механизмов. Например, собаки из приюта не попадают обратно на улицу, а только к новым хозяевам. Также планируется повышать сознательность владельцев с помощью льготной стерилизации питомцев.