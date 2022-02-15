Администрации Перми подготовила поправки в федеральное законодательство, связанные с защитой граждан от нападения бродячих собак

В Перми собаки из приюта не попадают обратно на улицу. Фото: архив "КП"

Администрация Перми подготовила поправки в федеральное законодательство по вопросам защиты граждан от нападения бродящих собак, об этом рассказал начальник управления по экологии и природопользованию города Дмитрий Андреев.

Пермские чиновники предложили исключить обязательный выпуск животных после отлова, корректировку пункта про гуманное умерщвление, введение льготной стерилизации и обязательной регистрации, а также внести соответствующие поправки в КоАП об отсутствии регистрации и противодействии отлову.

Дмитрий Андреев напомнил, что в Перми уже работают некоторое из предложенных механизмов. Например, собаки из приюта не попадают обратно на улицу, а только к новым хозяевам. Также планируется повышать сознательность владельцев с помощью льготной стерилизации питомцев.