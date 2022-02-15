В Перми предлагают заменить подземный переход у Центрального рынка

Площадь перед Центральным рынком должна измениться. Фото: архив "КП"

В Перми разработчики проекта планировки территории площади у Центрального рынка и прилегающих улиц выступили на публичных слушаниях. Они представили транспортно-пересадочный пункт, ограниченный улицами Пушкина, Попова и Революции, который приблизит друг к другу остановочные комплексы для пассажиров автобусов и трамваев.

Кроме этого специалисты предложили заменить подземный пешеходный переход наземным, об этом сообщает издание Business Class. Не всем идея понравилась, участники посчитали, что это усугубит дорожную ситуацию для автомобилистов. Но, пока это только предложение и вполне возможно, что в итоговый документ оно не будет внесено.