Суд обязал администрацию Перми ликвидировать цистерны с мазутом, обнаруженные возле многоквартирного дома

Провал грунта произошел возле дома.
Фото: архив "КП"
В Перми суд возложил на администрацию Дзержинского района ликвидировать цистерны с мазутом, обнаруженные прошлым летом возле жилого дома по улице Петропавловская, 123.
В июне 2021 года жители обнаружили провал грунта, в просвете которого они увидели черную нефтяную жидкость.
Пермская природоохранная прокуратура сообщает, что администрация не приняла меры для ликвидации экологического вреда почве и здоровью жителей дома. Внесенное прокурором представление администрация отклонила, заявив, что необходимости в этом нет.
- Не согласившись с такой позицией, прокуратура направила в суд административный иск, который рассмотрен и удовлетворен, - сообщает Прокуратура Пермского края.