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Общество15 февраля 2022 4:34

Суд обязал администрацию Перми ликвидировать цистерны с мазутом, обнаруженные возле многоквартирного дома

Их обнаружили после провала грунта в прошлом году
Анна Маркова
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Провал грунта произошел возле дома.

Провал грунта произошел возле дома.

Фото: архив "КП"

В Перми суд возложил на администрацию Дзержинского района ликвидировать цистерны с мазутом, обнаруженные прошлым летом возле жилого дома по улице Петропавловская, 123.

В июне 2021 года жители обнаружили провал грунта, в просвете которого они увидели черную нефтяную жидкость.

Пермская природоохранная прокуратура сообщает, что администрация не приняла меры для ликвидации экологического вреда почве и здоровью жителей дома. Внесенное прокурором представление администрация отклонила, заявив, что необходимости в этом нет.

- Не согласившись с такой позицией, прокуратура направила в суд административный иск, который рассмотрен и удовлетворен, - сообщает Прокуратура Пермского края.