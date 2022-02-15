Участникам и инвалидам ВОВ продлили льготу на бесплатный вывоз мусора

В Перми на год продлена льгота на бесплатный вывоз мусора участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Фото: архив "КП"

В Перми на год продлена льгота на бесплатный вывоз мусора участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Документ подписан региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго».

Чтобы получить льготу, не нужно писать заявление, ее начислят автоматически. В этом году эту меру поддержки получат более 400 участников ВОВ.

Также продлено действие льготы для малоимущих многодетных семей, которое действует с 2020 года. Кстати, в Пермском крае стоимость услуги за вывоз составляет 82,91 руб. за одного человека.