Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 3:52

Участникам и инвалидам ВОВ продлили льготу на бесплатный вывоз мусора

В городской администрации рассказали, кто еще может рассчитывать на эту меру поддержки
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми на год продлена льгота на бесплатный вывоз мусора участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В Перми на год продлена льгота на бесплатный вывоз мусора участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Фото: архив "КП"

В Перми на год продлена льгота на бесплатный вывоз мусора участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Документ подписан региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго».

Чтобы получить льготу, не нужно писать заявление, ее начислят автоматически. В этом году эту меру поддержки получат более 400 участников ВОВ.

Также продлено действие льготы для малоимущих многодетных семей, которое действует с 2020 года. Кстати, в Пермском крае стоимость услуги за вывоз составляет 82,91 руб. за одного человека.