Эпидемический порог по заболеваемостью ОРВИ превышен среди взрослых. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За неделю с 7 по 13 февраля обратились к врачу 44962 пациента с ОРВИ и гриппом. Это на 5,9% ниже показателя прошлой недели. По прежнему много случаев заболевания отмечается в трех территориях - Сивинском, Губахинском районах, городе Чусовой.

Эпидпорог превышен среди взрослых, меньше стали болеть дети от 7 - 14 лет на 34%, в Перми на 50%. На сегодня в крае на карантине находятся 365 классов в 61 школе, 207 групп в 92 детских садах.