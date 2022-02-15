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Общество15 февраля 2022 3:29

В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ

В трех территориях она остается высокой
Анна Маркова
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Эпидемический порог по заболеваемостью ОРВИ превышен среди взрослых.

Эпидемический порог по заболеваемостью ОРВИ превышен среди взрослых.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За неделю с 7 по 13 февраля обратились к врачу 44962 пациента с ОРВИ и гриппом. Это на 5,9% ниже показателя прошлой недели. По прежнему много случаев заболевания отмечается в трех территориях - Сивинском, Губахинском районах, городе Чусовой.

Эпидпорог превышен среди взрослых, меньше стали болеть дети от 7 - 14 лет на 34%, в Перми на 50%. На сегодня в крае на карантине находятся 365 классов в 61 школе, 207 групп в 92 детских садах.