В Перми открылись 25 амбулаторных центров для больных ОРВИ

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В Прикамье и в Перми в эти выходные вновь работают дежурные амбулаторные консультационно-диагностические центры (АКДЦ) для пациентов с симптомами ОРВИ. Благодаря им пациенты, не дожидаясь понедельника, смогут получить медпомощь и приступить к лечению.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, обращаться в амбулаторные центра надо пациентам при симптомах ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19. А также с течением болезни в легкой форме. Врачи сделают заболевшим необходимые анализы. И при наличии показаний пациентам выдадут лекарства и оформят больничный лист.

С графиком работы АКДЦ можно ознакомиться здесь.