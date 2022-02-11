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Общество11 февраля 2022 7:00

Пермяк отправился в колонию за кражу шампуней

Вор преступил закон уже не в первый раз
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми 35-летнего мужчину, который промышлял мелкими кражами, отправили в колонию. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, в конце мая прошлого года фрезеровщик пермской мебельной фабрики был пойман на кражах. Особую симпатию он испытывал к шампуням на полках магазинов. Поймать его помогли камеры видеонаблюдения.

«Ранее гражданин уже был судим за подобное преступление, знаком с местами лишения свободы. Пермяк выводов для себя так и не сделал, и на протяжении одного дня совершил несколько краж из сетевых магазинов», - прокомментировали в полиции.

Теперь любитель шампуней на 9 месяцев отправится в колонию общего режима.