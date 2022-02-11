В Прикамье в 2022 году появятся круглогодичные ярмарки

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В Пермском крае в 2022 году появятся ярмарки местных производителей, которые будут работать круглый год. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Срок размещения таких ярмарок – от 1 до 10 лет. Площадь некапитального торгового объекта от 100 до 500 кв. метров, а количество торговых мест на такой ярмарке - от 20 до 100.

«Особое внимание уделено ассортименту, состоящему из сельскохозяйственной продукции, дикоросов, изделий народных художественных промыслов и ремесленников, продукции «новогодних базаров» и общественного питания», - отметили в краевом Минпромторге.