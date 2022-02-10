Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 10:48

В Пермском крае имущество строительной компании планируют выставить на торги

У нее образовался дол за неуплату налогов
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Соликамске собственность строительной компании ООО «Камастрой» в ближайшее время может уйти с молотка. За неуплату налогов более 30 млн рублей на имущество организации суд наложил арест. Добровольно заплатить налоги руководство было не намерено, тогда на компанию наложили еще и штраф в виде исполнительского сбора в 150 тысяч рублей.

Чтобы погасить задолженность судебный пристав наложил арест на ТЦ «Молодежный» и спецтехнику: бетономешалку, кран-борт и два автомобиля «ГАЗель». Вырученные деньги будут направлены в счет погашения задолженностей.