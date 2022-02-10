В Пермском крае имущество строительной компании планируют выставить на торги

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В Соликамске собственность строительной компании ООО «Камастрой» в ближайшее время может уйти с молотка. За неуплату налогов более 30 млн рублей на имущество организации суд наложил арест. Добровольно заплатить налоги руководство было не намерено, тогда на компанию наложили еще и штраф в виде исполнительского сбора в 150 тысяч рублей.

Чтобы погасить задолженность судебный пристав наложил арест на ТЦ «Молодежный» и спецтехнику: бетономешалку, кран-борт и два автомобиля «ГАЗель». Вырученные деньги будут направлены в счет погашения задолженностей.