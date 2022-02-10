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Общество10 февраля 2022 10:22

В Перми изменили конечную остановку автобуса №4

Теперь он останавливается у школы №136
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми по просьбам горожан изменили конечную остановку автобуса №4. С 10 февраля все автобусы в направлении микрорайона «Нагорный» будут заканчивать свой путь на остановке «Школа №136».

Как пояснили в городском дептрансе, это позволит горожанам без длительных остановок добираться вглубь района до улицы Геологов.

Напомним, что подробный маршрут следования общественного городского транспорта в режиме онлайн всегда можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.