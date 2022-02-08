В Перми более 1600 детей-сирот нуждаются в жилье

. Фото: Василий Вахрин

На рассмотрение краевого Заксобрания внесли проект, который расширит возможности предоставления жилья пермским детям-сиротам. Об этом сообщает Business Class.

Проект предусматривает предоставление жилья сиротам в других муниципалитетах региона и снятие ограничения по площади для квартир в Перми.

«В предоставлении необходимого количества квартир для детей-сирот есть проблемы. На пермском рынке недвижимости недостаточно квартир, отвечающих требованиям – общей площадью от 28 кв. метров, не менее 14 кв. метров из которых составляет жилая площадь. В 2021 году из 539 электронных аукционов на покупку квартир для муниципального жилищного фонда состоялось только 56. Остальные аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков», – пояснили в мэрии Перми.

Потребность в предоставлении жилья детям-сиротам высока. Сейчас более 1600 человек из этой категории граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в собственном жилье.

Практика предоставления детям-сиротам жилых помещений на территории соседних муниципалитетов уже применяется в других регионах РФ.