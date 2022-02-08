Роспотребнадзор поделился итогами проверки организаций Прикамья

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В краевом Роспотребнадзоре подвели итоги проверки, которую ведомство проводило с 24 января по 7 февраля. В ходе нее было проверено 592 организации – заведения общепита, транспорт, культурные центры. А также продуктовые и непродовольственные магазины.

Нарушения антиковидных мер выявили в 116 организациях. Самыми популярными нарушениями оказались работа персонала без масок, отсутствие средств для обеззараживания воздуха и ежедневной влажной уборки.

Нарушителей ждут административные штрафы. В Роспотребнадзоре предупредили владельцев, что подобные проверки ведомство продолжит.