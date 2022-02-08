В Перми парочка заблудилась в Черняевском лесу

Фото: Кунгурская служба спасения.

В Перми 7 февраля пьяная парочка, гуляя в Черняевском лесу, забрела так далеко в чащу, что заблудилась. Они отчаянно пытались найти тропинку, но в какой-то момент силы мужчины окончательно иссякли, и он упал на землю. Как дама сердца не старалась, поднять его она не смогла. Чтобы друг не сгинул от холода, женщина позвонила спасателям.

- Спасатели приехали к месту, где пара заходила в лес и отправились в глубь. Примерно в двухстах метрах на снегу они увидели замерзшего мужчину. А его дама, как только увидела спасателей, убежала. Мужчину посадили в машину и доставили в отдел полиции Индустриального района, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.