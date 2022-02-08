Стали известны соперники «Амкара» на сборе в Сочи

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Стали известны соперники ФК «Амкар-Пермь» на сборе в Сочи. Сбор пройдет с 20 февраля по 5 марта. Наша команда расположится в комплексе «Лоо-Арена».

23 февраля «Амкар» встретится с одним из сильнейших клубов Беларуси – с минским «Динамо». 26 февраля красно-черных ждет встреча с «Динамо», но уже из Брянска. 28 февраля сыграем с ростовским СКА. 3 марта – с саратовским «Соколом». Завершится сбор 5 марта игрой с молодежкой клуба Премьер-лиги – ФК «Сочи».

Отметим, что даты и соперники еще могут поменяться. Все будет зависеть от решений тренерских штабов команд.

5 февраля основа «Амкара» вышла из отпуска. Вот уже четвертый день футболисты набирают форму, чтобы через два месяца продолжить борьбу в группе «4» второго дивизиона ФНЛ.