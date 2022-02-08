В Пермском крае 4804 случая коронавирусной инфекции за сутки

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 4804 жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 4804 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. С начала пандемии вирус был обнаружен у 219 255 человек. За сутки проведено 22 024 ПЦР-тестов на ковид.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 249 пациентов. Из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от последствий коронавируса за сутки 15 пациентов, всего - 7 896.

Кстати, днем ранее в Прикамье выявили 4797 случаев заболевания коронавирусом.