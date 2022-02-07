Пермяки смогут получать посылки от AliExpress за один день

Новый склад AliExpress построят в Екатеринбурге. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге в декабре 2021 года началось строительство регионального склада AliExpress. Запустят его к концу этого года, а это значит, что доставка товаров в Пермь будет занимать гораздо меньше времени, чем сейчас.

Как сообщает центр «Мой бизнес», по расчетам аналитиков AliExpress, после запуска логистического центра в Пермь товары смогут доставляться всего за сутки, если речь идет про товары российских производителей. Также для пермских предпринимателей отправка товаров со склада в соседнем городе станет гораздо выгоднее. Кстати, на Ali сейчас размещают свои товары более 1200 продавцов из Прикамья.