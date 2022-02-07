Пермским школьникам начали выдавать продуктовые наборы

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В Перми школьникам с 5 по 11 классы, которые относятся к льготным категориям, начали выдавать продуктовые наборы. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Так, их смогут получить дети из малоимущих или многодетных семей. А также дети с ОВЗ и ученики коррекционных школ. Родители смогут получить их с 7 по 8 февраля.

Напомним, сейчас школьники Перми – на карантине, который идет с 3 по 9 февраля. Выдавать продуктовые наборы будут по графику, которые опубликованы на сайтах образовательных учреждений.

Всего школьникам льготных категорий выдадут 17 440 продуктовых наборов.