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Общество7 февраля 2022 8:33

В Минздраве рассказали, сколько жителей Прикамья прошли ревакцинацию от коронавируса

Всего в регионе привиты 57,7% взрослых
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье 221,4 тыс. жителей приступили к ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. 11,8 тыс. вакцинировались за последние 7 дней.

Всего в крае с начала массовой вакцинации от коронавируса привились 57,7% взрослого населения. Это 1 млн и 160 тыс. человек. В их числе – привитые однокомпонентным препаратом.

Напомним, в краевом Минздраве для поддержания существующего коллективного иммунитета рекомендуют проходить ревакцинацию через 6 месяцев после проведения предыдущей вакцинации.

Кстати, на прошлой неделе в регионе начата иммунизация подростков двухкомпонентной вакциной «Спутник-М». Ее уже прошли 657 несовершеннолетних.