В Пермском крае на горячую линию по коронавирусу позвонили рекордное количество человек

За неделю пермяки позвонили в колл-центры более 35 000 раз. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в январе на горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ позвонили 45,7 тысяч человек. Это рекордное число звонков за все время существования этого колл-центра. Больше 35 тыс. звонков поступило за последнюю неделю месяца, об этом рассказали в Министерстве информационного развития и связи Пермского края. Чаще всего пермяков интересует, режим работы медучреждений, как узнать результат теста на ПЦР, что делать при проявлении симптомов ОРВИ.

Сообщается, что осенью прошлого года в период на линии работали одновременно до 25 операторов, а сейчас почти 100 человек.

Номер горячей линии по вопросам о коронавирусной инфекции - 122 или 8 (342) 258 07 87. Колл-центр работает ежедневно и круглосуточно. Операторы принимают звонки в период с 8.00 до 20.00 часов. В другое время вас ответит автоответчик-информатор.