Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 11:31

Более суток потребовалось на полное восстановление движения поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская

Участок был закрыт после схода 18 грузовых вагонов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Роман ЗЛОБИН

В 16 часов 5 февраля полностью были завершены восстановительные работы на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской. Напомним, авария, во время которой с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда, произошла утром 4 февраля.

Из-за этого на несколько часов были задержаны поезда Москва – Новый Уренгой, Владивосток – Москва, Москва – Чита, Санкт-Петербург – Челябинск, Москва – Абакан и другие. А восемь пригородных поездов Пермь-2 - Верещагино были отменены полностью.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать излом рельс. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Ночью 5 февраля движение поездов было открыто только по одному пути в обоих направлениях.

- А сейчас движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме,- сообщили в Свердловской железной дороге. .

0