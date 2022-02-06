Более суток потребовалось на полное восстановление движения поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская

. Фото: Роман ЗЛОБИН

В 16 часов 5 февраля полностью были завершены восстановительные работы на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской. Напомним, авария, во время которой с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда, произошла утром 4 февраля.

Из-за этого на несколько часов были задержаны поезда Москва – Новый Уренгой, Владивосток – Москва, Москва – Чита, Санкт-Петербург – Челябинск, Москва – Абакан и другие. А восемь пригородных поездов Пермь-2 - Верещагино были отменены полностью.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать излом рельс. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Ночью 5 февраля движение поездов было открыто только по одному пути в обоих направлениях.

- А сейчас движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме,- сообщили в Свердловской железной дороге. .