Глава Перми обратился к горожанам

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Перми Алексей Дёмкин в своих соцсетях обратился к пермякам по поводу общественного транспорта. Главе города интересно узнать, где бы горожане хотели увидеть новые автобусные остановки.

«На ближайшие пять лет выделены средства на строительство 50 новых остановок. Это, например, остановки на Бродовском тракте, на улице Куфонина, в районе СНТ «Инкар» и другие. Хочу знать ваше мнение: где вы считаете необходимым организовать дополнительные остановочные пункты?», - пишет мэр.

Помимо этого, главе города интересно узнать, на каких автобусах Перми следует увеличить количество рейсов.

Также Алексей Дёмкин добавил, что городской департамент транспорта анонсировал дальнейшие шаги по развитию отрасли - увеличение транспортной работы на маршрутах с высокой загрузкой, организацию выделенных полос для общественного транспорта