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Происшествия3 февраля 2022 12:22

Полиция Прикамья спасла потерявшую память бабушку

Она вылезла из дома через форточку
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Прикамье двое сотрудников ДПС спасли жизнь бабушке, которая страдает потерей памяти. Подробностями поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Ночью 30 января в полицию Березников поступило сообщение о пропаже 85-летней местной жительницы. Родственники пояснили, что бабушка, страдающая потерей памяти, раздетая вылезла из дома через форточку.

Все наряды полиции получили приметы пропавшей. И примерно через час старший инспектор отдельной роты ДПС Сергей Мельничук и инспектор отдельной роты ДПС Александр Ярмолюк на перекрестке улиц Пятилетки-Ленина заметили соответствующую описанию женщину. Она шла по улице в одном халате и летних тапочках.

Полицейские оперативно подобрали пенсионерку и доставили в больницу. У бабушки уже были обморожены ноги. К счастью, теперь здоровью пожилой женщине ничего не угрожает.

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