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Происшествия2 февраля 2022 8:50

Житель Прикамья ограбил пенсионерку ради алкоголя

«Добыча» налетчика составила всего лишь 550 рублей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чайковском полиция поймала подозреваемого в грабеже. Ранее судимый мужчина сам создал себе проблемы на ровном месте, украв у пенсионерки 1940 года рождения сумку на улице. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Однако «добыча» вора оказалась незначительной – всего лишь 550 руб. Похищенную сумку 82-летней пенсионерки нашли недалеко от места преступления. 50-летнего подозреваемого поймали и задержали.

Виновник преступления сам признался в содеянном и рассказал, что на преступление решился из-за денег, которые хотел потратить на алкоголь.

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