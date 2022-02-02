Житель Прикамья ограбил пенсионерку ради алкоголя

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чайковском полиция поймала подозреваемого в грабеже. Ранее судимый мужчина сам создал себе проблемы на ровном месте, украв у пенсионерки 1940 года рождения сумку на улице. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Однако «добыча» вора оказалась незначительной – всего лишь 550 руб. Похищенную сумку 82-летней пенсионерки нашли недалеко от места преступления. 50-летнего подозреваемого поймали и задержали.

Виновник преступления сам признался в содеянном и рассказал, что на преступление решился из-за денег, которые хотел потратить на алкоголь.