Следователи Прикамья раскрыли убийство 23-летней давности

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Историей, которая бы отлично подошла как готовый сюжет для фильма или сериала, поделились в краевом следственном комитете. В ведомстве рассказали, как следователи Прикамья раскрыли убийство, которое произошло 23 года назад – 5 марта 1998 года.

Виновный в конце прошлого века проживал в деревне Медянка Куединского района. Вечером в одном из деревенских домов у него произошел конфликт с местными жителями. Он из неизвестного оружия выстрелил в троих мужчин: один скончался на месте. Двое получили ранения и остались живы благодаря медикам.

Сразу после преступлений виновный скрылся, незаконно получил паспорт на другое лицо и использовал его вместе с поддельными водительскими удостоверениями в другом субъекте РФ. Спустя 20 лет его все же удалось найти в одном из городов Кемеровской области.

«По уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, комиссионные медицинские, баллистические и портретная судебные экспертизы», - пояснили в краевом СК.

В итоге суд отправил 50-летнего мужчину в колонию строгого режима. Там он проведет 15 лет жизни.