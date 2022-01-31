В Прикамье за январь произошло 9 ДТП с дикими животными

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с начала 2022 года произошло 9 ДТП с участием диких зверей - лосей и косуль. Статистикой поделились в краевом Минприроды.

Одно ДТП произошло на прошлой неделе. Так, под колеса не установленного автомобиля попала молодая лосиха в возрасте двух лет. Авария произошла в Нытве на 5 километре дороги Нытва – Воробьи.

В ведомстве напоминают о том, что на дороге необходимо быть внимательными. Особенно в ночное время суток. И следить за знаками, которые предупреждают о диких животных на дороге.