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Общество31 января 2022 12:03

В Прикамье за январь произошло 9 ДТП с дикими животными

Последнее из них – на прошлой неделе
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с начала 2022 года произошло 9 ДТП с участием диких зверей - лосей и косуль. Статистикой поделились в краевом Минприроды.

Одно ДТП произошло на прошлой неделе. Так, под колеса не установленного автомобиля попала молодая лосиха в возрасте двух лет. Авария произошла в Нытве на 5 километре дороги Нытва – Воробьи.

В ведомстве напоминают о том, что на дороге необходимо быть внимательными. Особенно в ночное время суток. И следить за знаками, которые предупреждают о диких животных на дороге.