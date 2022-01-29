Пермякам напомнили об уборке снега и льда с козырьков балконов

Февральское потепление может стать причиной неконтролируемого падения снега и льда с крыш и козырьков балконов. Фото: архив "КП"

По прогнозам синоптиков, в начале февраля в Пермский край придет интенсивная волна тепла с юга и в первую пятидневку февраля температура может оказаться на 9-10 теплее нормы. Такое потепление может стать причиной неконтролируемого падения снега и льда с крыш и козырьков балконов.

Сейчас в Перми проходят контрольные рейды по дворам. Уведомления об устранении нарушений получают не только УК и ТСЖ, но и собственники балконов с козырьками. Они должны своевременно почистить свое имущество от снега и наледи.

Жители должны требовать от УК и ТСЖ своевременной и качественной уборки крыш, - пояснили в департаменте ЖКХ администрации Перми. – А собственники квартир, у которых есть балконы с козырьками, должны обеспечить безопасность других людей. Своевременно очищать снег и наледь с таких козырьков – обязанность собственника, который может обратиться за помощью к управляющей организации. В случае падения снега ответственность перед пострадавшими будут нести собственники имущества, не обеспечившие его надлежащее содержание.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если есть замечания по уборке придомовых территорий – в УК, ТСЖ, ТСН.

Если нет реакции, то в отдел ЖКХ администрации района, департамент ЖКХ администрации Перми или Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин,10а).

Если замечания по уборке улично-дорожной сети - обращаться в МКУ «Благоустройство районов» или на ресурс «Управляем вместе».