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Общество28 января 2022 8:06

Новое здание краевой прокуратуры хотят построить напротив СИЗО

Оно появится на Разгуляе
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: архив "КП"

В Перми новое здание краевой прокуратуры планируют построить в микрорайоне Разгуляй. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на проект приказа краевого Минимущества.

Речь идет о площадке, что ограничена улицами Екатерининской, Клименко, Достоевского и Николая Островского. Так, строительство здания прокуратуры запланировано на углу улиц Екатерининской и Клименко.

По улице Достоевского планируют возвести малоэтажные дома и построить спортивную площадку. Еще один объект для занятий спортом и культурно-досуговой деятельности появится по улице Екатерининской, 29.